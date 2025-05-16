Yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu ve 30 kişinin tutukluluğuna devam kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı, Ali Nuhoğlu ve diğer tutukluların aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

İMAMOĞLU TAHLİYE TALEP ETTİ

Sulh Ceza Hakimliği’ndeki aylık tutukluluk incelemesine Ekrem İmamoğlu, SEGBİS aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer isimlerse SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM KARARI

Hakimlik, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında, üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA KARAR

Yolsuzluk dosyası ile birlikte açılan PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da tutukluluğuna devam kararı verildi.