Yolsuzluk ve terör soruşturması: İşte gözaltına alınanlar

Türkiye kamuoyunda gündem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyon...
Medya A.Ş. ihaleleri ve terör soruşturması kapsamında 2 ayrı yürütülen soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan isimler arasında gazeteciler, beldiye başkanları ve sanatçılar da yer alıyor.
Gözaltı kararı verilen bu 105 isim ise tam liste olarak sıralandı.
İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR
Ekrem İmamoğlu
Murat Ongun
Mehmet Murat Çalık
Tuncay Yılmaz
Fatih Keleş
Emrah Bağdatlı
Mustafa Nihat Sütlaş
Murat Kapki
Orçun Muhittin Yılmaz
Hüseyin Köksal
Adem Soytekin
Ali Nuhoğlu
Ertan Yıldız
Ali Gül
Zafer Gül
Serdal Taşkın
Barış Kılıç
Servet Yıldırım
Mehmet Erdoğan
Güldem Işık
Ceyda Kiryak
Kadir Öztürk
Ömür Yılmaz
Merthan Açıl
Tolga Özgen
Erhan Uslu
Hakan Atınç Dayigil
Murat Kanbur
Emre Serkan Bayraktar
Vahit Doğan
Fatoş Ayık
Hüseyin Ekrem Fidan
Seda Hoşel Kiraz
Sergen Kurt
Yusuf Yüce
Ercan Saatçi
Mehmet Muhittin Palazoğlu
Furkan Remzi Ceylan
Süleyman Atik
Hakan Karanis
Elif Güven
Nihat Uçan
Birsen Şahin
Canan Mümüklü
Can Akın Çağlar
Cemal Ufuk Karakaya
Buğra Gökçe
Kağan Sürme Göz
Bayram Taşkın
Ebru Yılmazlar
Gürkan Akgün
Murat Abbas
Doğan Hamit Doğruer
Halit Burak Atalan
Bilal Önver
İlker Durademir
İpek Elif Atayman
İlknur Taşdelen
Burak Arslan
Samih Asan
Emrah Öksüz
Onur Buğra Subaşı
Eyüp Subaşı
Gülşah Subaşı
Ahmet Köksal
Serhat Kapki
Yusuf İlbak
Ali İlbak
Murat İlbak
Mustafa İlbak
Umut Şenol
Mete Sarısaltun
Edip Cenk Ünalerzen
İrfan Karakaş
İnan Boztaş
Ahmet Taha Bilgin
Kamil Timur Delibaş
Alihan Aydın
Alper Aydın
Alperen Aydın
Ahmet Palazoğlu
Kaan Ketenci
Ahmet Hamdi Çiçek
Hacı Ahmet Gül
Serkan Öztürk
Necati Özkan
Kabil Taşçı
Vedat Şahin
Serdar Haydanlı
Yaşar Çeri
Emin Ferhat Ertek
Harun Cengiz Beğenmez
Hasan Öçsoy
Ahmet Çiçek
Adem Tuncay
Rauf Cem Istıranca
Ömer Gürsoy
Uğurhan Atma
Özge Bağdatlı
Fatoş Pınar Türker
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