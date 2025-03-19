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Yolsuzluk ve terör soruşturması: İşte gözaltına alınanlar

Yolsuzluk ve terör soruşturması: İşte gözaltına alınanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında belediye başkanları, sanatçı ve gazeteciler de yer alıyor.