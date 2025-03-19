Yolsuzluk ve terör soruşturması: İşte gözaltına alınanlar
Haber Merkezi

Türkiye kamuoyunda gündem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyon...

Medya A.Ş. ihaleleri ve terör soruşturması kapsamında 2 ayrı yürütülen soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler arasında gazeteciler, beldiye başkanları ve sanatçılar da yer alıyor.

Gözaltı kararı verilen bu 105 isim ise tam liste olarak sıralandı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR

Ekrem İmamoğlu

Murat Ongun

Mehmet Murat Çalık

Tuncay Yılmaz

Fatih Keleş

Emrah Bağdatlı

Mustafa Nihat Sütlaş

Murat Kapki

Orçun Muhittin Yılmaz

Hüseyin Köksal

Adem Soytekin

Ali Nuhoğlu

Ertan Yıldız

Ali Gül

Zafer Gül

Serdal Taşkın

Barış Kılıç

Servet Yıldırım

Mehmet Erdoğan

Güldem Işık

Ceyda Kiryak

Kadir Öztürk

Ömür Yılmaz

Merthan Açıl

Tolga Özgen

Erhan Uslu

Hakan Atınç Dayigil

Murat Kanbur

Emre Serkan Bayraktar

Vahit Doğan

Fatoş Ayık

Hüseyin Ekrem Fidan

Seda Hoşel Kiraz

Sergen Kurt

Yusuf Yüce

Ercan Saatçi

Mehmet Muhittin Palazoğlu

Furkan Remzi Ceylan

Süleyman Atik

Hakan Karanis

Elif Güven

Nihat Uçan

Birsen Şahin

Canan Mümüklü

Can Akın Çağlar

Cemal Ufuk Karakaya

Buğra Gökçe

Kağan Sürme Göz

Bayram Taşkın

Ebru Yılmazlar

Gürkan Akgün

Murat Abbas

Doğan Hamit Doğruer

Halit Burak Atalan

Bilal Önver

İlker Durademir

İpek Elif Atayman

İlknur Taşdelen

Burak Arslan

Samih Asan

Emrah Öksüz

Onur Buğra Subaşı

Eyüp Subaşı

Gülşah Subaşı

Ahmet Köksal

Serhat Kapki

Yusuf İlbak

Ali İlbak

Murat İlbak

Mustafa İlbak

Umut Şenol

Mete Sarısaltun

Edip Cenk Ünalerzen

İrfan Karakaş

İnan Boztaş

Ahmet Taha Bilgin

Kamil Timur Delibaş

Alihan Aydın

Alper Aydın

Alperen Aydın

Ahmet Palazoğlu

Kaan Ketenci

Ahmet Hamdi Çiçek

Hacı Ahmet Gül

Serkan Öztürk

Necati Özkan

Kabil Taşçı

Vedat Şahin

Serdar Haydanlı

Yaşar Çeri

Emin Ferhat Ertek

Harun Cengiz Beğenmez

Hasan Öçsoy

Ahmet Çiçek

Adem Tuncay

Rauf Cem Istıranca

Ömer Gürsoy

Uğurhan Atma

Özge Bağdatlı

Fatoş Pınar Türker

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Adile Topçu
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