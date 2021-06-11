Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte yakalandı.

Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a bugün sabah saatlerinde belediye binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı 28 yaşındaki H.A.’nın gerçekleştirdiği belirlendi.

Olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla T.K. gözaltına alındı.

YAKALANDI

Gözaltına alınan T.K.’nın Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınırken, ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon ile olayın zanlısı H.A polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık’a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı VİDEO

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SOYLU DA DUYURDU

Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."