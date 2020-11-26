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    Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik'in tartışma yaratan 'Ayıp Şeyler' şarkı sözleri

    Yıllar sonra yaptığı yeni rap şarkısı “Ayıp Şeyler” cinsiyetçi ifadeler barındırdığı gerekçesiyle sosyal medyada linç edilen Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında, yeni şarkı sözleri nedir..
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 12:50
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    Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik'in tartışma yaratan 'Ayıp Şeyler' şarkı sözleri

    Yonca Evcimik son çıkardığı ve Rap "Ayıp Şeyler" şarkısıyla sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.

    Hayatı ve yaşı merak konusu olan bir dönemlerin Çılgın Bediş'i Yonca Evcimik kimdir, yeni şarkısı nedir, soruları araştırılıyor.

    YONCA EVCİMİK BİYOGRAFİSİ

    Yonca Evcimik 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı.Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu.

    1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı.

    Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı.

    Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik in tartışma yaratan Ayıp Şeyler şarkı sözleri #1

    1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.

    Sanatçı kariyeri boyunca birçok TV projesinde de boy gösterdi. 1993’te “Karambol Show” adlı bir show programı hazırlayıp sunan Evcimik, dans şovları ve ünlü konuklarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

    1996 yılında “Çılgın Bediş” isimli televizyon dizisinde başrol oynadı. Haftanın 7 günü çekimler için ayrılan dizi reyting rekorları kırdı. Günümüze kadar toplam 18 kez yayımlanan dizi, her defasında reyting sıralamasında üst sıralarda yer almayı başarmıştır.

    2006 yılında ise ilk kez “Benimle Dans Edermisin” adlı yarışmada jüri koltuğuna oturan Evcimik, bu yarışma sayesinde yeni jenerasyona dansı tekrar sevdirmeyi başardı. Yarışmanın dört sezonunda da yer alan Yonca Evcimik, son olarak 2008 yaz aylarında yayınlanan “Ikizler” adlı yarışmada jüri üyesi görevi yaptı.

    Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik in tartışma yaratan Ayıp Şeyler şarkı sözleri #2

    2007 yılında Cumartesi sabahları ekrana gelen “Yoncimik Harikalar Diyarı” adlı bir çocuk programı sunan sanatçı, minik hayranlarının kalbini bir kere daha fethetti.

    Evcimik’ in ayrıca prodüksiyon çalışmaları da bulunuyor. Birkaç İyi Adam ve Çıtır Kızlar gruplarının tekli ve albümlerinin prodüktörlüğünü üstlenen sanatçı, bu çalışmalar esnasında başka bir yönünü de ortaya koyarak klip yönetmenliğine soyundu.

    Kendi kliplerinin yanı sıra prodüktörlüğünü yaptığı Çıtır Kızlar ve Birkaç İyi Adam gruplarının da birçok video klibinde yönetmen koltuğunda yer aldı. 2007 yılında Yeliz'in "Yalan" isimli şarkısının da klip yönetmenliğini yapmıştır.

    Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik in tartışma yaratan Ayıp Şeyler şarkı sözleri #3

    Sanatçının müzik dünyasına girdiği ilk yıllarda basın ve sanatçının sevenleri tarafından kendisine yakıştırılan lakabı ‘’YONCİMİK’’ adını Türkiye’nin ilk ve tek lisanslı markası haline getirmeyi hedefleyen Evcimik, bu konu ile ilgili en önemli girişimini 2006 nisan ayında yayınladığı, psikiyatr ve pedagogların denetiminde kendi kaleme aldığı ‘’Yoncimik’ in Maceraları -1- Bayram’’ ile gerçeğe dönüştürdü.

    Okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan kitap serisinde doğum, ölüm, okul hayatı ve gözlüklü olmak gibi çocuklara anlatılmakta ya da çocukların algılamasında sorun yaşanan konuları ele alan Evcimik, serinin ilk ve ikinci sayısı ‘’Yoncimik’in Maceraları -2- Doğum’’ ile yakaladığı yüksek satış rakamları ile yazarlıkta da başarılı olduğunu kanıtladı. Yoncimik projesi kapsamında “Yoncimik Bebek”‘leri satışa sunan sanatçı büyük başarıya ulaştı.

    Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik in tartışma yaratan Ayıp Şeyler şarkı sözleri #4

    Sanatçının ‘’Yoncimik’’ projesi kapsamında ele aldığı bir diğer alan olan gençlik dergisi projesi ‘’Yoncimix’’ ise yayın hayatına 2006 ağustos ayında başlamıştır. 2008 yılında Yoncimik markasının çantaları da piyasaya sürülmüştür. Çantalar; YKM başta olmak üzere birçok mağaza ve fuarda satışa sunulmuşur.

    Yonca Evcimik, Şubat 2013'te internetten yayın yapan bir web televizyon kanalı açmıştır. Kanalda, Yeliz, Çiğdem Tunç gibi ünlü isimler program yapmaya başlamıştır. Programlar belli bir yayın akışı içerisinde sürekli güncellenerek yayın yapmaktadır.

    Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik in tartışma yaratan Ayıp Şeyler şarkı sözleri #5

    YONCA EVCİMİK YENİ ŞARKISI 'AYIP ŞEYLER'

    Şarkıcı Yonca Evcimik'in yıllar sonra rap türünde yaptığı 'Ayıp Şeyler' isimli yeni şarkısı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Şarkıda cinsiyetçi ifadelerin kullanılması tepki çekti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şarkısını sosyal medyada hesabından 25 kasım kadına şiddete hayır etiketiyle yayınlayan Evcimik, şarkı sözlerindeki ifadelerle ters düşmesi nedeniyle alay konusu oldu.

    Evcimik'in tepki çeken şarkı sözlerinde, "Ayıp Şeyler" şarkısında ise Evcimik, "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.

    Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik in tartışma yaratan Ayıp Şeyler şarkı sözleri #6

    AYIP ŞEYLER ŞARKI SÖZLERİ

    Ahlaksızlık, almış başını gitmiş
    Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
    Edep ahlak terbiye yerlerde
    Namusum acaba kimlerin elinde

    Allahı, para olmuş hepsinin
    Ama bu özgür irade, yine de hep senin
    Erkeklerin her zaman hedefi belli
    Ama kadının fendi erkeği yendi

    Amcaların kolunda cillop çıtırlar
    Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
    Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat
    belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

    Baylar ve hanımlar
    ezilen ve ezdiren kadınlar
    Üstümüze gelen tüm adımlar
    Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

    Baylar ve hanımlar
    Ezilen ve ezdiren kadınlar
    Yaptıklarınız sizi tanımlar
    Artık silkelenin hadi kendinize gelin

    Hey heyhey Heyler
    Hanımlar beyler
    Bu kadar olmaz
    Bunlar ayıp şeyler

    Kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet
    tecavüz dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim
    Sen kadınsın zekisin
    Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin

    Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
    Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
    Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
    Açarsan mahremini içeri girer işte öyle

    Uçkuruna sahip çıkamayandan

    Yeteri kadar çekmedik mi? dik dur ahlaklı ol ki
    Seni hakettiğin gibi sevsinler
    İşte bak bu kadın kadın gibi kadın desinler

    Baylar ve hanımlar
    ezilen ve ezdiren kadınlar
    Üstümüze gelen adımlar
    Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

    Baylar ve hanımlar
    Ezilen ve ezdiren kadınlar
    Yaptıklarınız sizi tanımlar
    Artık silkelenin hadi kendinize gelin

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