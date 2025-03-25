Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklamasıyla CHP, sokak eylemleri başlattı..

Ancak CHP'nin yarattığı kaostan faydalanmak isteyen bazı figürler, hedef gösterme, küfür ve nefret söylemleriyle AK Partilileri hedef alıyor..

Bunlar biri de yönetmen İlker Canikligil idi.

KATLİAM İMASINDA BULUNMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında Youtube'da yayınladığı bir videosunda alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı toplu katliam(Order 66) uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca X hesabından "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" şeklindeki paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından gözaltına alındı.