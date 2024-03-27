Yönetmen Nuri Bilge Ceylan gelecek planlarını anlattı: 'Belki de artık hiç film çekmem' Sinema dünyasında damga vuran yapımlara imza atan Nuri Bilge Ceylan, kariyerindeki gelecek planlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, artık film çekmeyi düşünmediğini söyledi.

AA

Türk sinemasının önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, katıldığı bir programda gençlerle ve sinemacılarla buluştu.

Ceylan burada, ilk filmi "Koza"nın gösteriminin ardından sinema hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında yapmayı düşündüğü çalışmalara ilişkin sürece değinen Ceylan, gelecek planlarını da açıkladı.

"Belki de artık hiç film çekmem bilmiyorum"

Nuri Bilge Ceylan, şunları anlattı:

"Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Çekmecesinde bir sürü projesi olan yönetmenlerden hiçbir zaman olamadım. Çünkü bir film yapmak insanı değiştiriyor. Mesela iki tane projem olsa, birinciyi çektiğim zaman öyle bir pozisyona geliyorum ki ikinciyi çekmeyi istemez bir halde oluyorum. Dolayısıyla duygularıma bırakıyorum, bekliyorum, kitap okuyorum, geziyorum sonra kendiliğinden bir şey yavaş yavaş hakimiyet kuruyor üzerimde. Film çekmek için onu bekliyorum. Belki de artık hiç film çekmem, bilmiyorum. Proje bazlı film çeken biri değilim. Bu aralar fotoğrafla uğraşıyorum, daha çok hoşuma gidiyor."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)