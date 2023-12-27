Yönetmenler yine birbirine girdi! Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a: Bir tane tokat atmak istedim Zeki Demirkubuz, yıllardır küs olduğu Nuri Bilge Ceylan'a 'İyi misin?’ diye sorduğunu, sorusuna cevap alamadığında ise öfkelendiğini vurgulayarak, "Bir tane tokat atmak istedim" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türk sineması için ‘büyük değer’ olarak adlandırılan iki yönetmenin arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Sinema dünyasında damga vuran yapımlara imza atan Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki kavga yeniden alevlendi.

Bir dönem arkadaş oldukları iddia edilen ikilinin küslüğüne dair fazlaca söylenti yer alıyor.

Habertürk’te bu küslüğe ilişkin konuşan Zeki Demirkubuz, ilginç noktalara değindi.

"İyi misin dedim kafasını çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim"

Demirkubuz, 2006 yılında Kader adlı filminin Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan’ın bayıldığını hatırlatarak şu cümleleri kullandı;

Törenden sonra iyi misin demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı. İki gün sonra Mis Sokak’ta yüz yüze geldik, 'İyi misin?’ dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim.

"Çok yakınındaki bir akrabasına sordum"

Nuri Bilge Ceylan’ın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz, “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne?” şeklinde konuştu.

"Susacak ve tek kelime etmeyecek, ederse YouTube kanalı açarım"

Ayrıca Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan için “Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, YouTube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kâr kalmıyor. Biraz düşüneceksin." ifadesini kullandı.

Nuri Bilge Ceylan sosyal medya orucunu, Demirkubuz için bozdu

Demirkubuz'a yanıt ise çok gecikmedi.

3 yıldır X hesabından paylaşım yapmayan Nuri Bilge Ceylan, Demirkubuz'un sözleri üzerine orucunu bozdu.

"Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..."

Ceylan, Demirkubuz'a meydan okuyarak şu cümleleri kullandı;

Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında...

Çalıntı senaryo krizi

Nuri Bilge Ceylan, 2014’te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan filmi “Kış Uykusu” için yazdığı ve yakın zaman önce yayınlanan kitabında “Üç Maymun” filminin Zeki Demirkubuz’un senaryosundan çalıntı olduğu iddialarına yanıt vermişti.

Ceylan, Demirkubuz’u böyle bir şey olmamasına rağmen “çalıntı senaryo” konusunu gündemde tutmak ve kendisini suçlamakla itham etmişti.

Ceylan konuyla ilgili olarak “Üç Maymun filmini seyretmediğini söylüyor. İnsan izlemediği bir film için nasıl böyle bir suçlama yapar? Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle çok sert bir açıklama yapmıştı.