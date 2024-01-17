Yörük çocuğu astronot Alper Gezeravcı'nın memleketinde heyecanlı bekleyiş İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu heyecanı memleketi Silifke ilçesinde de yaşanıyor. Bir araya gelen bölge halkı, "Yörük çocuğu uzaya gidiyor" yazılı dövizle destek verdi.

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AA

Türkiye bu gece gurur dolu bir an için hazırlanıyor.

Uzaya ilk kez insan gönderme projesi kapsamında Mersinli Yörük savaş pilotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıkacak.

14 gün boyunca kalacak olan ilk Türk astronot Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Yurdun dört bir yanında heyecan hakim

Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğu heyecanına İstanbul, Ankara, Trabzon, Konya, Mersin ve Gaziantep gibi pek çok ilde yapılacak etkinliklerle ortak olunacak.

Bir heyecan da Gezeravcı'nın memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanıyor.

"Yörük çocuğu uzaya gidiyor"

Deve ve eşeklerine binerek Narlıkuyu Mahallesi'nde toplanan Yörükler, Alper Gezeravcı'ya selam gönderdi.

Burada sloganlar atan katılımcılar, "Silifke'mizin gururu Alper Gezeravcı" ve "Yörük çocuğu uzaya gidiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Anıt Meydanı'nda izleyecekler

Bölge halkı, Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de yapılacak fırlatmayı Anıt Meydanı'nda gerçekleştirecekleri programla takip edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)