Yoshi Enomoto'dan Kılıçdaroğlu’nun atasözüne itiraz: Japoncada böyle bir söz yok Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü konuşmasında aktardığı Japon atasözünün gerçek olmadığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim süreci sancılı şekilde devam ediyor.

Kongrenin 5 Kasım'da yapılması planlanırken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim' çağrıları içerisinde koltuğunu korumaya devam ediyor.

CHP Lideri bugün de partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Japon atasözü kullandı

Partililere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Japon bir atasözü kullandı.

"Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma, beyaz olanlardan kork"

Kılıçdaroğlu, "Bir Japon atasözü var, güzel bir söz. ‘Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma, beyaz olanlardan kork’ diyor" ifadelerini kullandı.

Japon fenomen o sözü araştırdı

Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin bugünkü grup toplantısında, Japon atasözü diyerek alıntıladığı sözle ilgili açıklamada bulundu.

"Böyle bir atasözü yok"

Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu’na seslenen Yoshi Enomoto, böyle bir Japon atasözünün olmadığını ifade etti.

İngilizce yaptığı paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun videosuna yer veren Enomoto, bu sözleri Japonca olarak internette defalarca arattığını ancak bulamadığını söyledi.

"Bir şey paylaşmadan önce biraz araştırma yapsak iyi olur bence"

Sosyal medya fenomeni Enomoto paylaşımında şu ifadeleri kullandı: