YouTube Alkış özelliği nedir, aktif mi? YouTube Alkış özelliği ücretli mi?

YouTube, kullanıcıların içerik oluşturucularına doğrudan ödeme yapmasına olanak tanıyan yeni “alkış” özelliğini duyurdu. Peki Alkış özelliği nedir, nasıl kullanılır ve ücretli mi?

YouTube, canlı yayınlar ve bütünleşmiş alışveriş için alkış özelliği de dahil olmak üzere para kazanmak için yeni yöntemler sunuyor.

Bu yeni özellikler içerik oluşturucuların gelir akışlarını çeşitlendirmeye devam etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Peki izleyiciler alkış özelliğini nasıl kullanacak? YouTube alkış aktif mi? İşte yeni özellik hakkında bilgiler..

YOUTUBE ALKIŞ NEDİR, NASIL KULLANILIR?

İçerik oluşturuculara para kazanmanın başka bir yolunu sunmak için YouTube, alkış özelliğini 2020‘de bir test özelliği olarak kullanıma sunmuştu. Alkış özelliği de bu yıl daha yaygın bir şekilde kullanıma sunulacak. Twitch içerik oluşturucularının para kazanma yöntemine benzer şekilde, YouTube içerik üreticileri de alkış özelliğinde yararlanabilecek. Bu özellik sayesinde, uygun olan ve para kazanma özelliği etkin olan YouTuber‘lar, yükledikleri önceden kaydedilmiş içerikler için. de izleyicilerinden tek seferlik ödeme alabilecek.

YOUTUBE ALKIŞ ÖZELLİĞİ ÜCRETLİ Mİ?

Özellik etkinleştirildiğinde, videonun altında bir “Alkışla” düğmesi görünecek. İzleyici bu düğmeye tıkladığında, videoyu oluşturan kişiye tek seferlik 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar veya 50 dolar tutarında bahşiş verme seçeneğine sahip olabilecek.

Bu aşamadan sonra ise bir kullanıcı ödeme yaptığında, videonun üzerinde bir alkış animasyonu belirecek.

Ayrıca video da, içerik oluşturucuya videoyu alkışladıklarını bildiren bir yorum da gönderilecek.

YOUTUBE ALKIŞ NE ZAMAN AKTİFLEŞECEK?

Bu özellik, şu anda yalnızca bilgisayarlarda ve Android uygulamasında Avustralya, Brezilya, Hindistan ve ABD gibi belirli ülkelerdeki kişiler tarafından kullanılabilir durumda. Ancak kısa sürede tüm ülkelerde kullanılabilir olacak.