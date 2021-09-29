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- YouTube, aşı karşıtı videoları engelleyecek
YouTube, aşı karşıtı videoları engelleyecek
- AA
- 29.09.2021 - 16:32
- Güncelleme : 29.09.2021 - 16:46
Dünya genelinde koronavirüse karşı aşılanma oranları yükselirken, aşı karşıtlığı da hafife alınmayacak kadar geniş kitlelere yayıldı.
Büyük bir etik tartışma konusu olan aşı karşıtlarının yayınlarının engellenip engellenmemesi, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilirken, sosyal medya palatformlarından farklı yaklaşımlar ortaya konuyor.
YouTube, bu konuda en radikal kararlardan birini aldı.
TÜM AŞI KARŞITI VİDEOLAR ENGELLENECEK
Reuters'ın haberine göre, video paylaşım sitesi, aşı karşıtı içeriklerin tümünü yasaklama kararı aldı.
KARAR DİĞER AŞILAR İÇİN DE GEÇERLİ
Engellenecek içerikler koronavirüs aşısıyla sınırlı kalmayacak.
Kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriklere de izin verilmeyecek.
AŞI KARŞITI HESAPLAR KAPATILIYOR
YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunulan haberde, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı aktivistleri de yasaklama kararı alındı.