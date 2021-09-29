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    YouTube, aşı karşıtı videoları engelleyecek

    YouTube, sadece korona aşısına karşı olan değil tüm aşı çeşitlerine karşı hazırlanan videoları engelleme kararı aldı.
    • AA
    • 29.09.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 16:46
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    YouTube, aşı karşıtı videoları engelleyecek

    Dünya genelinde koronavirüse karşı aşılanma oranları yükselirken, aşı karşıtlığı da hafife alınmayacak kadar geniş kitlelere yayıldı.

    Büyük bir etik tartışma konusu olan aşı karşıtlarının yayınlarının engellenip engellenmemesi, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilirken, sosyal medya palatformlarından farklı yaklaşımlar ortaya konuyor.

    YouTube, bu konuda en radikal kararlardan birini aldı.

    TÜM AŞI KARŞITI VİDEOLAR ENGELLENECEK

    Reuters'ın haberine göre, video paylaşım sitesi, aşı karşıtı içeriklerin tümünü yasaklama kararı aldı.

    KARAR DİĞER AŞILAR İÇİN DE GEÇERLİ

    Engellenecek içerikler koronavirüs aşısıyla sınırlı kalmayacak.

    Kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriklere de izin verilmeyecek.

    AŞI KARŞITI HESAPLAR KAPATILIYOR

    YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunulan haberde, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı aktivistleri de yasaklama kararı alındı.

    YouTube, aşı karşıtı videoları engelleyecek #1

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