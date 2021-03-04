YouTube Shorts nedir, nasıl kullanılır? YouTube Shorts hakkında merak edilenler..

Youtube Shorts ile ilgili ayrıntılar kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Youtube Shorts nedir? Yeni uygulama Youtube Shorts ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte detaylar..

Son zamanlarda kullanıcılar tarafından düzenlenebilen kısa videolar oldukça dikkat çekiyor. TikTok sayesinde popüler olan bu video türü diğer dev platformlarında ilgi alanına girmeyi başardı.

Dünyanın en çok tercih edilen video izleme platformu olan YouTube, Shorts uygulaması ile kullanıcıların beğenisini toplamaya çalışan dünya devi firma yeni tarzları deniyor.

Şimdilik sadece ABD'de yayınlanan özellik, yakında küresel çapta kullanıcılara sunulacak.

Peki YouTube Shorts nedir, nasıl kullanılır? Özellikle içerik üreticileri tarafından merak edilen bu yeni uygulama hakkında bilgiler..

YOUTUBE SHORTS NEDİR?

TikTok ile kısa ve eğlenceli videolar hayatımıza girmişken ardından bu trene çok geçmeden Instagram’da Reels özelliği ile katılmıştı.

Özellikle genç jenerasyona hitap eden bu içerik formatına YouTube ise Shorts ile katılmış oldu.

YouTube Shorts, en fazla 60 saniye uzunluğunda ve dikey formattaki videolardır. Shorts, Türkçe kelime karşılığı olarak “Kısa Videolar” manasına gelmektedir.

Ayrıca içeriklere eklemek için ücretsiz kullanılabilecek bazı şarkılar bulunuyor. Bunlara ek olarak, Shorts ile kullanıcılar videoların kayıt hızını yavaşlatabiliyor ve hızlandırabiliyorlar.

YOUTUBE SHORTS NASIL KULLANILIR?

Öncelikle test aşamasında olduğu için şuan her kullanıcı bunu deneyimleyemeyecektir. YouTube Shorts özelliğini kullanmak için yapmanız gerekenler şöyle sıralanabilir.

Özelliği kullanabilmek için ilk olarak YouTube uygulamasının mobil sürümünde oturum açmanız gerekiyor.

Daha sonra uygulamanın alt kısmında bulunan + simgesine yani ‘Oluştur’ a tıklamalısınız.

Özellik yayınlandığında burada ‘Kısa video oluştur’ seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra Shorts kamerası önünüze gelecektir.

Ardından gelen ekranda kayıta başlamak için aşağıda bulunan kırmızı daireye dokunabilirsiniz.

Daha sonra ‘İLERİ’ diyerek içeriğinizi önizleme kısmında gözden geçirebilir ve tekrar ‘İLERİ’ diyerek içeriğinize ayrıntı ekleyebilirsiniz.

Tüm adımları tamamladıktan sonra son olarak içeriği yüklemek için ‘Yükle’ kısmına basmanız gerekiyor.

Kullanıcılar, platform fark etmeden çektikleri maksimum 60 saniye dikey videoları #Shorts Hashtag’i ile YouTube’da yayınlayabiliyorlar.