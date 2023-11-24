YouTube'dan Yücel Arzen'e sansür: Kudüs klibi 3 dakikada kaldırıldı Yücel Arzen'in 'Kudüs İşgal Altında' adlı eseri YouTube tarafından dakikalar içerisinde kaldırıldı. Arzen, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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AA & Ensonhaber

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen ile ABD'li şarkıcı Della Miles, 'Kudüs İşgal Altında' adıyla bestesi aynı olan iki ayrı eser paylaştı.

Zaviye Film isimli YouTube kanalında ortak isimle yayımlanan eserlerden biri Türkçe diğeri ise İngilizce olarak hazırlandı.

Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan Türkçe eseri yine Arzen seslendirirken sözleri Vugar Hasani'ye ait olan İngilizce eseri Della Miles seslendirdi.

Kısa sürede kaldırıldı

Yücel Arzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe eserin yayımlandıktan kısa bir süre sonra YouTube tarafından kaldırıldığını belirterek, "Kaldırmışlar videoyu. Demek doğru yoldayız. Düşünün; 3 dakika oldu. İzlenmiş. Yasaklanmış ve yayınladığımız kanala 15 gün ceza vermişler" ifadelerini kullandı.

Arzen'in eserinin içeriği ve YouTube'un bu kararı sanat dünyasında ve sosyal medya platformlarında ifade özgürlüğüne dair geniş yankı buldu.