YouTuber Recep Baltaş paylaşımlarında Müslümanları tehdit etti YouTube'da teknoloji yayınları yapan Recep Baltaş'ın Gazze Şeridi'de acımasızca saldıran İsrail'de destek verdini ve Müslümanları tehdit ettiği paylaşımlar sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını haftalardır şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi yaşamını yitirdi.

İçimizdeki İsrailli

Daha önce yabancı bir kadın sosyal medya kullanıcısının Türkiye'de İslam'ın yaşanış şeklinden övgüyle bahsettiği paylaşıma yanıt olarak İslam'ı 'geri kalmış din' olarak niteleyip, "Siz (Mülteciler) bile Müslüman ülkeleri tercih etmiyorsunuz. Aslında Müslümanlar Batı'ya yolculuklarında kelimenin tam anlamıyla ölüyorlar. İslam kaybetti" ifadelerini kullanan YouTuber Recep Baltaş, Gazze Şeridi'nde adeta soykırıma uğrayan Müslümanlara da nefret kustu.

'Technopat' isimli YouTube kanalında yayınlarına devam eden Baltaş, İsrail'n katliama başlamasının ardından, "Tek yol İsrail" şeklinde paylaşım yaptı.

Baltaş ayrıca kendisine tepki gösteren kullanıcılara, "Sizlerin karşısında olan herkes dostumdur", "Üzülme sıra sana da gelecek. Ve hiçbir şey yapamayacaksınız bugün olduğu gibi. Ancak buradan havlarsınız İsrail'e" gibi skandal yanıtlar da verdi.