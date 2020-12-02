YouTuber Recep Bayraktar'ın köpeklerine el konuldu

Köpekleri ile çektiği videolarla fenomen olan YouTuber, Recep Bayraktar'ın köpeklerine Trabzon Doğa Parklar Müdürlüğü tarafından el konuldu.

Çektiği videolarla vatandaşlara köpek sevgisini aşılamaya çalışan YouTuber Recep Bayraktar, ve takipçilerini üzen bir gelişme yaşandı.

Twitter'da kendilerini hayvansever olarak nitelendirilen bir grup tarafından, YouTuber Recep Bayraktar'ın beslediği köpekleri dövüştürdüğü iddiası ortaya atıldı.

ÇAKMA HAYVANSEVERLER, YOUTUBER BAYRAKTAR'IN KÖPEKLERİNİ ELİNDEN ALDI

Hiçbir kesinliği olmayan bu iddia sonrası Trabzon Doğa Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Yetkililer tarafından Recep Bayraktar'ın beslediği köpeklere el konuldu.

600.000'den fazla abonesi olan Recep Bayraktar'a, birçok sosyal medya kullanıcısından destek geldi.

KÖPEKLERİNİN DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNİ VE AKTİVİTELERİNİ PAYLAŞIYORDU

Öte yandan Recep Bayraktar, Kangal, Jack Rusell, Cane Corsa ve Dogo Argentino cinsi köpekler besliyordu.

Dogo Argentino ırkı Pablo, Korsan, Escobar, Leydi ve Kutup isminde köpekleri olan Bayraktar doğa yürüyüşlerini ve köpeklerinin günlük aktivitelerini paylaşmaktaydı.

Ayrıca Bayraktar’a 50 bin lira para cezası verildiği de öğrenildi.