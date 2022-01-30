Yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği bir operasyon sonrası öldü diye köyünde sela verilen Akkız Büyükturgut, yeni yaşını kutladı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kızı Zeynep Güzel ile birlikte yaşayan Akkız Büyükturgut, bugün 121. yaş gününü kutladı.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Akkız Nine'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İLK KEZ DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Hayatında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşayan Akkız Büyükturgut, doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşına bastı. İlk defa kutladığı yaş gününde Akkız Büyükturgut’un mutluluğu gözlerinden okundu.

HAYALİ CUMHURBAŞKANI'NI GÖRMEK

Uzun ve sağlıklı yaşamını hareketli olmaya, doğal yiyecekler yemeye ve erken kalkmaya borçlu olduğunu belirten Akkız Büyükturgut, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yakından görmek olduğunu söyledi. Hayatında ilk defa doğum günü kutladığını dile getiren Büyükturgut, Kaymakam Açıkgöz’e teşekkür etti.

Yozgatlı Akkız Nine 121'inci yaşına girdi VİDEO

"ÖLÜNCEYE KADAR BAŞINDAYIM"

Zeynep Güzel, “Annemin yanındayım. Oğlumun evindeydim. Annem yalnız olunca gidip yanında durayım ve anneme bakayım dedim. Yanındayım bakıyor, getiriyor, götürüyorum. Ölünceye kadar başındayım. Annemi çok seviyorum. Annemle birlikte olmaktan çok mutluyum. Her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Allah bir harçlık verdi. Alıyorum getirip götürüyorum, o da yiyor, ben de yiyorum. O da aldığını oduna kömüre veriyor. Yaşayıp gidiyoruz.” dedi.

20 YIL ÖNCE ÖLDÜ SANILDI, SELASI OKUNDU

Öte yandan 8 çocuk ve 48 torun sahibi Akkız Büyükturgut, 20 yıl önce Ankara’da geçirdiği bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Çocukları yanlış anlaşılma dolayısıyla yoğun bakımda olan annelerinin öldüğünü köydeki yakınlarına duyurdular ve araç istediler. Bu sırada yoğun bakımdan çıkartılan Akkız Büyükturgut oğulları tarafından köyündeki evine getirildiği sırada camiden selasının verildiğini duydu.

20 yıl önce durup selasını dinleyince hüzünlenen Akkız Büyükturgut ise o günleri hem gülerek hem de duygulanarak anlattı.