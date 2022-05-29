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    Yozgatlılar şehitler için yürüdü

    Kent sokaklarında onlarca kişinin katılımıyla Pençe-Kilit operasyonuna destek ve şehitlere minnet yürüyüşü düzenlendi.
    • 29.05.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 17:29
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    Yozgatlılar şehitler için yürüdü

    Yozgatlı vatandaşlar, Pençe Kilit Operasyonu'nda görev alan askerlerimiz için sokaklara indi.

    Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası yürüyüşe başladı.

    Caddelerde bayraklar dalgalandı

    Terminal kavşağına kadar ellerinde Türk bayrakları ile tekbir ve sloganlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

    "Gün birlik günüdür"

    Burada bir konuşma yapan Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, Yozgat İl Başkanı Mustafa Çıtak, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Kıyama kalkıp haykırışımız, şehitlere minnet duyduğumuzun ifadesidir. Alperen Ocakları her daim devletinin, milletinin, ordusunun ve polisinin yanında olmuştur, bundan sonrada yanında olacaktır.

    "Şehitlerimiz en kıymetlilerimizdir"

    Nerede bir vatan haini varsa da karşısında dimdik duracaktır. Devlet, millet, bayrak ve şehitlerimiz bizim kırmızı çizgimiz ve en kıymetli değerlerimizdir ve bu değerlere sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur." dedi.

    İHA'nın haberine göre yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi ve program sona erdi.

    Yozgatlılar şehitler için yürüdü VİDEO

    Yozgatlılar şehitler için yürüdü #1

    Yozgatlılar şehitler için yürüdü #2

    Yozgatlılar şehitler için yürüdü #3

    Yozgatlılar şehitler için yürüdü #4


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