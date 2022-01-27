Yozgat'ta 30 yıllık fırıncı, kardan ekmek yaptı

Fırıncılık yapan Elvan Kılıç'ın kardan yaptığı 1 metre 30 santimetre olan taş fırın ekmeği, müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Osmançavuş Mahallesi Eymir Caddesi üzerinde 30 yıldır fırıncılık yapan 52 yaşındaki Elvan Kılıç, müşterilerinin ilgisini çekebilmek için ilginç bir yola başvurdu.

KARDAN EKMEK

Kar yağışını da fırsat bilen Kılıç, iş yerinin önüne 1 metre 30 santim yüksekliğinde, 1 metre eninde kardan taş fırın ekmeği yaptı.

"MÜŞTERİLERİMİZ KARDAN EKMEĞİN YANINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR"

Müşterilerinin daha fazla ilgisini çekmek istediklerini söyleyen Elvan Kılıç, "Müşterilerimiz yoldan gelip geçerken ekmeğimizi görsünler istedik. Müşterilerimiz gelip yaptığımız kardan ekmeğin yanında hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmuyorlar." dedi.

"KARDAN ADAM GÖRDÜK AMA EKMEK HİÇ GÖRMEMİŞTİK"

Fırına ekmek almaya gelen vatandaşlar ise, gördükleri manzara karşısında çok şaşırdıklarını söyleyerek, "Kardan adam gördük, gelin gördük ama ekmek hiç görmemiştik. Çok güzel yapmışlar." dediler.