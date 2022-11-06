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    Yozgat'ta Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı

    Boğazlıyan'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 06.11.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 14:25
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    Yozgat'ta Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı

    Yozgat'ta Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya İlkokulu bahçesindeki bulunan Atatürk büstüne 28 Ekim 2022'de benzin döküp yakarak zarar veren 24 yaşındaki D.S. ekipleri harekete geçirdi.

    Ekiplerin çalışmaları sonrasında yakalanan D.S gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Daha önceden ağabeyi zarar verdi

    Öe yandan şüphelinin ağabeyi A.S'nin de 28 Ekim'de aynı Atatürk büstüne çekiçle zarar verdiği, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Yozgat ta Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı #1


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