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- Yozgat'ta Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
Boğazlıyan'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 06.11.2022 - 14:18
- Güncelleme : 06.11.2022 - 14:25
Yozgat'ta Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya İlkokulu bahçesindeki bulunan Atatürk büstüne 28 Ekim 2022'de benzin döküp yakarak zarar veren 24 yaşındaki D.S. ekipleri harekete geçirdi.
Ekiplerin çalışmaları sonrasında yakalanan D.S gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Daha önceden ağabeyi zarar verdi
Öe yandan şüphelinin ağabeyi A.S'nin de 28 Ekim'de aynı Atatürk büstüne çekiçle zarar verdiği, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.