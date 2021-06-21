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    Yozgat’ta FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon

    Yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında aranan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 17:27
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    Yozgat’ta FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon

    Yozgat’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Yozgat merkezli İstanbul, Ankara, Tunceli, Kahramanmaraş ve Elazığ’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

    9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Belirlenen adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskınlarda ankesörlü, sabit ve operasyonel hatlardan ardışık arandıkları belirlenen muvazzaf askerler, Y.T., S.K. ve F.K ile emekli asker H.İ.Y. doktor S.B.A., öğretmen Y.Ç. ile eski askeri öğrenciler A.S.Ö., Ö.A. ve R.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

    9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Yozgat’ta FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon #1

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