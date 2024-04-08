Yozgat'ta jandarma ekiplerinden çocuklara bayram sürprizi Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki mahallede çocuklarla bayramlaşarak çeşitli hediyeler verdi.

AA

Yozgat'ta Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Divanlı Mahallesi Refika-Mustafa Kıymazaslan Ortaokulu bahçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara Türk bayrağı, oyuncak, boyama kitabı ve şeker dağıtarak yüzlerini boyayan ekipler, daha sonra motosiklete bindirdi.

Mehmeçik çocuklara sürpriz yaptı

Çocuklardan Zeynep Avcı, jandarma ekiplerinin şeker ve çeşitli hediyeler vererek Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Enes Ayar da mahallelerine gelen jandarmanın kendilerine hediyeler verdiğini belirterek, "Bizi motosiklete bindirdiler, bayramımızı kutladılar ve mutlu ettiler." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)