Yozgat kış aylarına geri döndü: Sağanak ve dolu etkili oldu

AA
İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve yaylaların eteğine kurulu Yozgat ilinde kış aylarına geri dönüş yaşandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Meyve ağaçlarında hasar meydana geldi
Dolu yağışı sonucu meyve ağaçlarında hasar meydana geldi, ekili alanlarda beyaz örtü oluştu.
Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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