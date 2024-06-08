Yozgat kış aylarına geri döndü: Sağanak ve dolu etkili oldu
AA

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve yaylaların eteğine kurulu ilinde kış aylarına geri dönüş yaşandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Meyve ağaçlarında hasar meydana geldi

yağışı sonucu meyve ağaçlarında hasar meydana geldi, ekili alanlarda beyaz örtü oluştu.

Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)