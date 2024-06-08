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Yozgat kış aylarına geri döndü: Sağanak ve dolu etkili oldu

Yozgat kış aylarına geri döndü: Sağanak ve dolu etkili oldu Yurdun genelini artan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilerken, Yozgat'ta ise sağanak ve dolu yağışı gerçekleşti.