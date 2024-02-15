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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! 4'ü ağır 19 yaralı

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! 4'ü ağır 19 yaralı Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasında 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi yaralanarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.