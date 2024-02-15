Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! 4'ü ağır 19 yaralı
İHA

Türkiye güne korkunç bir kaza haberiyle başladı.

Sabah saatlerinde Kayseri-Yozgat karayolu merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında, 54 yaşındaki M.K. yönetimindeki yolcu otobüsü yoldan çıktı.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yoldan çıktığı belirlenen otobüs, boş alanda devrildi.

4 yolcunun durumu ağır

Araçta bulunan 19 yolcu yaralandı. 4 yolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne taşındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)