YPG ve Suriye hükümeti arasındaki anlaşmanın ardından harita yeşile döndü

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan Terörsüz Türkiye süreci, sınır ötesinde büyük yankı uyandırdı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, Suriye'deki dengeleri etkiledi.

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YPG, SURİYE DEVLET KURUMLARINA ENTEGRE EDİLECEK

ABD ve Batılı ülkelerden destek bulan YPG, bu gelişme sonrası önemli bir güç kaybı yaşadı.

Süreç, Suriye hükümeti ile YPG arasındaki kritik bir görüşmeyi mümkün kıldı.

Varılan anlaşma doğrultusunda, YPG artık resmi olarak Suriye devlet kurumlarına entegre edilecek.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan bu gelişme, ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

SURİYE HARİTASI YEŞİLE DÖNDÜ

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında imzalanan anlaşmanın ardından, Suriye haritası tamamen yeşil renge büründü.

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