ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. seçim zaferi, terör örgütlerini de hüsrana uğrattı.

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde ele başı Salih Müslim'in son açıklamaları, terör örgütünün çaresizliğini bir kez daha gösterdi.



Terör örgütüne yakın bir medya kanalına konuşan Müslim'in açıklamaları şöyle:



Erdoğan senelerdir durmadan bizi vuruyor. 8 senedir hiçbir şey onu durduramadı. Hem güneyde hem kuzeyde fırsat buldukça vurmayı sürdürüyor. Özellikle kendi konumunu güçlendirdikten sonra her tarafa saldırıyor.