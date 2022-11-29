YPG'nin Türkiye korkusu: Kara harekatı nedeniyle endişeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara harekatı mesajı sonrası endişeye kapılan YPG'de elebaşı Mazlum Kobani, ABD'den yardım istedi.

Türkiye, güvenli sınır hattını genişletmek için Pençe-Kılıç operasyonunu başlattı.

Düzenlenen hava harekatıyla çok sayıda terörist öldürüldü, terör yuvaları imha edildi.

Hava harekatının ardından karadan bir operasyon olup olmayacağı sorusu akıllara geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz." demişti.

"Türkiye’nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı endişeleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi korku sardı.

Türkiye'nin yapacağı operasyondan endişe duyduklarını söyleyen YPG elebaşı Mazlum Kobani, “Türk ordusunun sınırdaki hareketliliği sonrasında yeni bir Suriye operasyonu ile ilgili açıklamaları ciddiye alıyoruz. ABD’nin garantörlüğüne rağmen Türkiye’nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz.” dedi.

Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmeye kalktı

Reuters'a yaptığı açıklamalarda ABD'ye de sitem eden YPG elebaşı Kobani, "ABD, Türkiye’ye daha sert mesaj vermeli." dedi.

ABD'nin terör örgütü YPG'ye yardımları

Öte yandan bilindiği üzere ABD'nin, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yaptığı yardımlar tepki çekmişti.

Türkiye'nin NATO'da müttefiki olmasına rağmen terör örgütüne yönelik desteğini sürdüren ABD, şu zamana dek YPG'ye silah, lojistik destek ve askeri yardım yaptı.

ABD YPG'li kadın teröristleri eğitmek için askeri akademi açtı

Kadın teröristler için askeri akademi bile açtılar

Bunların yanı sıra YPG'li teröristleri eğitmekten de geri durmayan ABD, kadın teröristler için askeri akademi bile açtı.

Hatta ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, YPG’li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak konuşma dahi yaptı.

PKK/YPG’ye açık destek: ABD’li komutan sözde mezuniyete katıldı