Dolar
6.8009
0.3719%
Euro
7.7314
0.2931%
Altın
1728.16
-0.6067%
Borsa
109651.12
-0.1164%
G. Altın
378.834
0.0322%
Bitcoin
66654.78
-0.2788%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    YPG/PKK Resulayn'da, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

    Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisi, YPG/PKK'lı teröristler tarafından ateşe verildi.
    • İHA
    • 11.06.2020 - 14:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    YPG/PKK Resulayn'da, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

    YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Resulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde, sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı.

    HAYVANLAR TELEF OLDU

    Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken, yangın yaklaşık 150 koyunun telef olmasına da neden oldu.

    YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

    Görüş Bildir