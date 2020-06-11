YPG/PKK Resulayn'da, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

YPG/PKK Resulayn'da, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

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Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisi, YPG/PKK'lı teröristler tarafından ateşe verildi.

YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Resulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde, sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken, yangın yaklaşık 150 koyunun telef olmasına da neden oldu.

YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı