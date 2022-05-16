YPG/PKK’nın bildiri okuttuğu çocukların fotoğrafı paylaşıldı

Irak’ın kuzeyinde sözde seferberlik ilan eden YPG/PKK terör örgütüne yakınlığı ile bilinen bir internet sitesinde, ondan fazla çocuğun bildiri okuduğu anlar paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarına devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde terör inleri art arda imha edilirken, teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor.

Bölgede sözde seferberlik ilan eden eli kanlı örgüt YPG/PKK, Suriye'deki uzantılarını, çocukları silahlı kadrosuna katmak için kullanırken, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitesi de gerçeği gösteren bir paylaşımda bulundu.

Görselli paylaşımda, ondan fazla çocuğun bir bildiri okunduğu anlara ilişkin bir fotoğraf yer aldı.

“YPG, 12 yaşındaki kız ve erkek çocukları bile zorla silah altında tutmaya devam etti”

AA’nın haberine göre; YPG/PKK'nın çocukları silahlı kadrolarda kullanması, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2020'de yayınlanan 2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu’nda da yer almış, söz konusu raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadeleri kullanılmıştı.

BM raporunda, yeni bulgular paylaşılmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ise, 16 Ocak 2020'deki raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ‘silahlı çatışmalarda çocuklar’ konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da YPG/PKK’yla ‘örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için’ eylem planına resmi törenle imza atmıştı.