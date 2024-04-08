YRP'li başkan ''Rüşvet haram" dedi... İlk icraat olarak kayınbiraderini işe aldı Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde belediye başkanı seçilen Yeniden Refahlı Mehmet Akpınar, kayınbiraderini başkan yardımcısı olarak atadı.

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Yerle seçimler geride kalırken, halkın seçtiği başkanlar görevlerine başladı.

Bu başkanlardan birisi de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde belediye başkanı seçilen Yeniden Refah Partili Mehmet Akpınar...

Dulkadiroğlu ilçesinin çiçeği burnunda belediye başkanı Akpınar, ilk icraatıyla ise herkesi şaşırttı.

Kayınbiraderini işe aldı

31 Mart seçimlerinden önce hedeflerini anlatırken, 'Yeni Dulkadiroğlu, yeniden Dulkadiroğlu' sloganını kullanan Yeniden Refah Parti'li Akpınar, Maraş'ta YRP dönemini kayınbiraderiyle başlattı.

"Rüşvet" tabelası gündeme geldi

Mazbatayı alıp görevi devralmasının ardından ilk icraat olarak Dulkadiroğlu Belediyesi'nin kapısına Hz. Muhammed'in "Rüşvet alan da veren de mel'undur" şeklindeki Hadis-i Şerif'ini yazdıran Akpınar, hemen ardından kayınbiraderi Fatih Yıldız'ı belediye başkan yardımcısı olarak atadı.