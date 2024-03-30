YRP'li Mehmet Altınöz, iftarda İsrail ürünü Fanta içti

Yeniden Refah Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerine büyük çapta devam ettiği iddiaları zaman zaman dillendiriliyor.
Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, sık sık bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyor.
İftar yemeği gündem oldu
Açıklamalarıyla tepkileri üzerine toplayan Fatih Erbakan'ın partisinin Zeytinburnu teşkilatının düzenlediği iftar yemeği olay oldu.
İsrail ürünü Fanta içtiler
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu teşkilatının düzenlediği iftar yemeğine katılan YRP İBB adayı Mehmet Altınöz ve teşkilatın ‘Fanta’ içtiği görüldü.
Fanta, boykot ürünlerinin başında geliyor
Fanta'nın üreticisi The Coca-Cola Company'nin, yasadışı İsrail yerleşimleriyle ilişkilendirilen faaliyetleri nedeniyle boykot listelerinde yer alması, bu durumun vurgulanmasına sebep oldu.
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