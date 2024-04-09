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YSK, 6 il ve 10 ilçe için itirazları reddetti

YSK, 6 il ve 10 ilçe için itirazları reddetti Yüksek Seçim Kurulu 6 il ve 10 ilçe için partilerin gerçekleştirdiği yeniden sayım, seçimin yenilenmesi ve mazbatanın geri alınması itirazları reddedildi.