YSK açıkladı! Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon konuşmaları 7 Mayıs'ta başlıyor Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin YSK kararınca, Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propagandaların tarih ve saatlerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 3 hafta sonra sandığa gidiyor.

Bu süreçte sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor. Cumhurbaşkanı adayları, seçim programları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Heyecanın giderek arttığı dönemde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2 yeni kararları açıkladı.

Bunlardan biri Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propagandalara ilişkin oldu.

7 Mayıs'tan 13 Mayıs'a kadar sürecek

Karara göre 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde, pusuladaki sıralamaya göre adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, 7 Mayıs Pazar günü başlayacak radyo ve televizyonda konuşmalarını 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapacak.

Seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 24 Mayıs Çarşamba günü başlayacak propaganda konuşmaları, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

2 kez 10'ar dakika propaganda yapılacak

Konuşmaları, ad çekmeyle belirlenecek gün ve saatlerde yapacak adayların, 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı bulunacak. Ad çekme işlemi, 27 Nisan saat 15.00'te yapılacak.

Adayların, radyo ve televizyonda konuşma ya da görüntülü propaganda yapma isteklerini en geç 26 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise en geç 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye bildirmesi gerekecek.

Alfabetik sıraya göre belirlendi

Bir diğer karar ise siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propagandalara ilişkin.

Bu kapsamda siyasi partiler, radyo ve televizyonda konuşma ve görüntülü propagandalarını, 7 Mayıs Pazar gününden 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapacak.

Radyo ve televizyonda konuşma hakkını kullanabilecek olan siyasi partiler, alfabetik sıraya göre, Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi olarak belirlendi.

4 partinin görüntülü propaganda hakkı olacak

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ayrıca görüntülü propaganda yapma hakkına sahip olacak.

Radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuran partilerin yayın zaman ve sıraları, 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te YSK'de ad çekme ile belirlenecek.

Türk bayrağı ve parti bayrağı yansıtılacak

Televizyonda yapılacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği büyüklükteki parti bayrağı konuşmacının arkasındaki panoya, ekrana net olarak görülebilecek biçimde asılacak veya ekrana verilecek.

Konuşmanın yapılacağı set, biçim ve renk yönünden YSK tarafından belirlenecek esaslara göre TRT tarafından hazırlanacak.