YSK açıkladı! Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesine gerek yok Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesine gerek olmadığına karar verdi.

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Seçime sayılı günler kala hareketlilik devam ediyor.

14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olarak açıklandı.

Öte yandan milletvekili adaylarında da sürpriz isimler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinede yer alan 16 bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı oldu.

Bunun üzerine muhalefetten tepkiler geldi.

YSK'ya bakanlar başvurusu

Muhalefet partileri milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğini ifade ederek Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Öte yandan yapılan başvuruda istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde ifadeler eklendi.

YSK itiraz etti

Yapılan başvuruyu inceleyen Yüksek Seçim Kurulu, muhalefetin itirazını reddedetti.

Bakan atama açıklaması

Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.