YSK açıkladı: Ordu ve Hatay'da seçim yenilenmeyecek Yüksek Seçim Kurulu, İyi Parti'nin Ordu, CHP'nin de Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı itirazla ilgili kararını açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlere ilişkin itirazları karara bağlıyor.

Kurul bugün CHP’nin Hatay, İyi Parti’nin ise Ordu’daki seçimlere ilişkin yaptığı başvuruları ele aldı.

Reddedildi

YSK, her iki başvuruyu da reddetti.

Böylece Hatay ve Ordu’da 31 Mart seçimlerinin yenilenmemesine hükmedildi.

AK Parti adayı kazandı

Hatay’daki seçimi AK Parti adayı Mehmet Öntürk, yüzde 44,48 oy oranıyla kazanmıştı.

CHP adayı Lütfü Savaş, yüzde 44,05 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Ordu'da seçim yenilenmeyecek

Ordu’da ise AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler, yüzde 40,07 oy oranıyla ilk sırada yer almıştı.

Güler’i yüzde 36,53 oy oranıyla İyi Parti adayı Enver Yılmaz takip etmişti.

Ardahan ve İskenderun ilçesi için de ret

Kurul ayrıca AK Parti’nin Ardahan, CHP’nin de Hatay’ın İskenderun ilçesindeki itirazlarını da görüştü.

Bu itirazlar da YSK tarafından reddedildi.