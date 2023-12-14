YSK açıkladı: Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde uygulanacak olan kararı duyurdu.

AA

Türkiye, yerel seçim havasına girmeye başladı...

4 aydan az bir süre kalırken partilerin adayları da yavaş yavaş belli oluyor.

Büyükşehirleri almak için yarışacak olan partiler, adaylarını en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalara başladı.

Partiler kadar çalışmaya başlayan Yüksek Seçim Kurulu ise alınan kararları kamuoyu ile paylaşıyor.

Seçim malzemelerinin ihtiyaç miktarı hesaplandı

Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.

Bir sandıkta 350 seçmen

YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)