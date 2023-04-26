YSK Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu: Hatay'ımız seçime hazır vaziyette Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, depremden büyük ölçüde etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Ardından açıklamalarda bulunan Yener, "Seçim güvenliği açısından Hatay özelinde ve diğer illerimizde gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.

AA & Ensonhaber

Seçime sayılı günler kala sahada hummalı hazırlıklar sürüyor.

Adaylar halk buluşmalarına devam ederken, seçmenler için de her ayrıntı tek tek düşünülüyor.

Öyle ki İstanbul Havalimanı'nda da sandık kurulumları yapılırken, kabinler de yerleştirildi.

Depremden etkilenen illerde seçim hazırlıkları bitmek üzere

Öte yandan bir hazırlık da deprem bölgesinde yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceliyor.

Ahmet Yener Hatay'da

Bu kapsamda YSK Başkanı Ahmet Yener de depremden en fazla etkilenen Hatay'a giderek incelemelerde bulundu.

Yener, İl ve İlçe Seçim Kuruluna dönüştürülen 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Yener, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, depremlerde ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

"Yarın heyetimiz Adıyaman ve Şanlıurfa'da incelemeler yapacak"

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren YSK'nin afetten etkilenen illerde incelemeler yaptığını belirten Yener, "En son bir heyetimiz hafta içerisinde Malatya'da incelemelerde bulundu, yarın bir heyetimiz Adıyaman ve Şanlıurfa'da incelemeler yapacak. Bugün ben de depremden en çok etkilenen illerimizden Hatay'a gelip son gelinen noktayı inceledim." diye konuştu.

"Hatay'ımız şu an için seçime hazır vaziyette"

Kentteki çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür eden Yener, şöyle devam etti:

Kentte gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışlar. Vatandaşlarımızın güvenli şekilde oylarını kullanabileceği konteyner alanlar oluşturulmuş. Büyük ihtimalle depremden etkilenen diğer illerimizde de bu ve buna benzer konteynerlerimiz kullanacak. Seçmenlerin oy kullanması açısından gayet güvenli alanlar oluşturulmuş. Gördüğümüz kadarıyla da kalan 18 gün içerisinde eksiklikler giderilecek. Hatay'ımız şu an için seçime hazır vaziyette. Vatandaşlarımız ve tüm siyasi partilerimiz şundan emin olabilir, seçim güvenliği açısından Hatay özelinde ve diğer illerimizde gerekli tedbirler alınmıştır.

"350 bin civarı tahmin ediliyor"

Yener, bir gazetecinin "kentte yaklaşık kaç seçmenin oy kullanacağına" ilişkin sorusu üzerine, "350 bin civarı tahmin ediliyor ama şu an için net bir sayı söylemek yanlış olur. Tekrar tüm ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Hatay'da da gördüğümüz kadarıyla devletimiz, tüm kamu ve sivil kuruluşlarımız depremin yaralarını sarmak için elinden gelen gayreti gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.