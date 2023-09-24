YSK Başkanı Ahmet Yener yerel seçim takvimi için tarih verdi! 2024 yerel seçimleri için süreç hızla işlerken, YSK Başkanı Yener 1 Ocak tarihi itibarıyla seçim takvimi ve listelerin ilan edileceğini açıkladı.

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Türkiye, tarihi bir seçimi geride bırakırken, gözler yerel seçime çevrildi.

2024 belediye ve muhtarlık seçimleri için kollar sıvandı.

Aynı zamanda 31 Mart günü gerçekleştirilmesi beklenen seçimler için takvimin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

YSK Başkanı takvim tarihini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, konuya dair Hürriyet’e konuştu.

Ahmet Yener, YSK’nın 1 Ekim tarihi itibarıyla seçmen listelerinin nüfus ve vatandaşlıktan alınacağını aktardı.

Aynı zamanda Yener, seçim takviminin başlangıcı için 1 Ocak tarihini işaret etti.

Seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak

İşte Ahmet Yener’in o cümleleri;

YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak’ta başlayacak seçim takvimi ile listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız

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