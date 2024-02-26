YSK başvuruları için bugün son gün 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular bugün 23.59'da sona eriyor.

AA

Binlerce öğrenci, üniversiteli olmanın hayalini kuruyor.

Bu kapsamda da Yüksek Öğretim Kurumları sınavları (YKS) için hazırlanan öğrenciler, başvuru sürecinde ise sona geldi.

1 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvuru süreci, 26 Şubat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden başvuruları gerçekleştirebilirsiniz

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

ÖSYM de sınava başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

Sınav 8-9 Haziran'da

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)