YSK, CHP'nin kongre itirazını kabul etti

CHP'de gündem bir hayli gergin ve yoğun...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda; Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti.

Bu kararlar üzerine CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti.

YSK TOPLANDI

YSK, CHP'nin itirazını görüşmek üzere bugün saat 14.30'da toplandı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin itirazının kabul edildiğini ve 5 ilçe kongresinde sürecin kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Yener açıklamasında, "Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Ataşehir, Başakşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurma kararları tam kanunsuzluk nedeni ile kaldırılmıştır. Kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. " ifadelerini kullandı.

9 İLÇE İÇİN DAHA KARAR ÇIKTI

CHP'nin yaptığı itirazlardan 9 ilçe daha kabul edildi. Buna göre 14 ilçe kongresi devam edecek.

CHP'NİN İSTANBUL İL KONGRESİ İÇİN YAPTIĞI İTİRAZA RET

Öte yandan YSK, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu konuda yetkisinin olduğuna yönelik CHP başvurusunu ise reddetti.

Bu da CHP İstanbul İl yönetiminin görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin kararının devam edeceği anlamına geliyor.

DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kısa süre önce CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek mevcut il yönetimini görevden uzaklaştırmış, ayrıca CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olarak ilçe kongre çalışmalarının da tedbiren durdurulmasına hükmetmişti.

Bu karar üzerine seçim kurullarından peş peşe kongre durdurma kararları gelmişti.