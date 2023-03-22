YSK, Cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün imza sonuçlarını açıkladı Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde açıklanan ilk gün sonuçlarına göre, en çok imzayı Muharrem İnce aldı.

Haber Merkezi Türkiye seçime odaklandı. 14 Mayıs'ta sandığa gidecek siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süreci devam ediyor. Dün, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) evraklarını teslim eden Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan uzun, Muhammed Ali Fatih Eerbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal'ın adaylık başvuruları kabul edildi. 100 bin imza süreci başladı Bugün ise Meclis'te grubu bulunmayan adayların 100 bin imza ile adaylıklarının kesinleşeceği süreç başladı. Adaylarını destekleyen seçmenler İl ve ilçe seçim kurullarına giderek destekledikleri adayları için imza vermeye başladı. Bugün itibarıyla başlayan imza süreci 27 Mart akşam 20.00'ye kadar devam etti. İlk gün sonuçları açıklandı Bu kapsamda, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ilk gün sonuçları açıklandı. Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde sıralandı; Muharrem İnce: 28235 Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910 Sinan Oğan: 15573 Doğu Perinçek: 6679 Yakup Türkal: 993 Erkan Trükten: 397 Tevfik Ahmet Özal: 237 İrfan Uzun: 176 Halil Murat Ünver: 119 Hilmi Özden: 60 Davut Turan: 34