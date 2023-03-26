YSK, Cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün imza sonuçlarını açıkladı YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Buna göre Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti.

İHA Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı. Yapılan paylaşıma göre Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti. İnce ve Oğan'ın adaylığı kesinleşti YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde: Muharrem İnce: 111 bin 301 Sinan Oğan: 107 bin 625 Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 207 Doğu Perinçek: 69 bin 207 Yakup Türkal: 2 bin 838 Erkan Trükten: 2 bin 33 Ahmet Öza:l Bin 361 İrfan Uzun: Bin 73 Halil Murat Ünver: 458 Hilmi Özden: 422 Davut Turan: 118