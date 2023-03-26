YSK, Cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün imza sonuçlarını açıkladı

İHA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı.
Yapılan paylaşıma göre Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti.
İnce ve Oğan'ın adaylığı kesinleşti
YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
Muharrem İnce: 111 bin 301
Sinan Oğan: 107 bin 625
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 207
Doğu Perinçek: 69 bin 207
Yakup Türkal: 2 bin 838
Erkan Trükten: 2 bin 33
Ahmet Öza:l Bin 361
İrfan Uzun: Bin 73
Halil Murat Ünver: 458
Hilmi Özden: 422
Davut Turan: 118