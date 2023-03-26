YSK, Cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün imza sonuçlarını açıkladı
İHA

(YSK), Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı.

Yapılan paylaşıma göre Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti.

İnce ve Oğan'ın adaylığı kesinleşti

YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

Muharrem İnce: 111 bin 301

Sinan Oğan: 107 bin 625

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 207

Doğu Perinçek: 69 bin 207

Yakup Türkal: 2 bin 838

Erkan Trükten: 2 bin 33

Ahmet Öza:l Bin 361

İrfan Uzun: Bin 73

Halil Murat Ünver: 458

Hilmi Özden: 422

Davut Turan: 118

YSK, Cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün imza sonuçlarını açıkladı