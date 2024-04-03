YSK duyurdu: Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti'nin Abdullah Zeydan hakkında verilen karara itirazını kabul etti. Van'da mazbata, Abdullah Zeydan'a verilecek.

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ensonhaber.com

Seçimlerin ardından Van karıştı...

Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart'ta en yüksek oyu alan DEM Parti adayı Adbullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi.

Kararın ardından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti'ye geçti.

Terör yandaşları polise saldırdı

Van'da yaşanan olaylar nedeniyle birçok ilde terör örgütü yandaşları polise saldırdı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

DEM Parti karara itiraz etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.

"Van halkının iradesine sahip çıkacağız"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıklarken de kendisini aday olarak göstermiştir. Herhangi bir engel olmamıştır. İki günlük irtibat süreci sürecinde de başta iktidar Adalet Bakanlığı olmak üzere kimse itiraz etmemiştir. Dolayısıyla adaylık süreci tamamlanmıştır. Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız.

YSK kararını verdi

Akşam vakitlerinde ise konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'dan kritik bir karar geldi.

Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti'nin Van İl Seçim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatanın AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine ilişkin Van İl Seçim Kurulu'nun kararına yaptığı itirazı gündemine aldı.

İtiraz kabul edildi

Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Mazbata DEM Parti'ye verilecek

Van'da mazbata, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilecek.

DEM Parti'den ilk açıklama

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek" diye konuştu.