YSK, İyi Parti'nin Ordu itirazını reddetti

31 Mart'ta millet sandık başına giderek oylarını kullandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından partilerin YSK'ya itirazları ise devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.
İyi Parti'nin Ordu itirazı değerlendirildi
YSK, İyi Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi için yaptığı olağanüstü itiraz hakkında kararını verdi.
İyi Parti, Ordu’da seçimin iptali ve yenilenmesi için YSK’ya başvuruda bulunmuştu.
tiraz reddedildi
Başvuruyu görüşen Kurul, İyi Parti'nin olağanüstü itirazını reddetti.
Güler, Ordu'nun başkanı olacak
Ordu’da büyükşehir belediye başkanlığı için yapılan seçimi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı.
İyi Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,53’le ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Zekai Sana yüzde 16,58 oranında oy almıştı.
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