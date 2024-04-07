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YSK karar verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp ilçelerinde seçim yenilenmeyecek

YSK karar verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp ilçelerinde seçim yenilenmeyecek Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçeleri ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi doğrultusunda il seçim kurullarınca alınan kararları kaldırdı.