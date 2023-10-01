YSK kararı Resmi Gazete’de yayınlandı: Yerel Seçimler 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerin 31 Mart 2024 tarihinde yapılmasına yönelik YSK kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Yerel Seçimlerin yapılacağı tarih resmen açıklandı..

Yerel Seçimler 31 Mart'ta yapılacak

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

Beş yılda bir gerçekleşiyor

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen yerel seçimler, son olarak 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı.



Mahalli İdaraler Genel Seçimleri, her 5 yılda bir gerçekleşiyor. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belli oluyor.