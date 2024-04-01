YSK kesin sonuçları 13 Nisan'da ilan edecek Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını seçerken gözler, Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi.

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Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi.

Partilerin Türkiye genelinde aldığı oy oranlarına bakıldığında; Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 37,7, AK Parti yüzde 35,5, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,2, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 5, İyi Parti ise yüzde 3,8 oy aldı.

Seçim sona ermesinin ardından itiraz süreci ise bugün başladı.

itirazlar 4 Nisan'da karara bağlanacak

2 Nisan saat 15.00'e kadar ilk olarak İlçe Seçim Kurulu'na itirazlar yapılacak.

İtiraz gelebilecek sonuçların çok yakın olduğu il ve ilçeler var. İllere bakıldığında; Kırklareli, Hatay, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Burdur, Artvin, Ardahan ve Kütahya'dan itiraz gelebilir.

İlçelerde de yakın sonuç olan yerlerde itirazların gelmesi bekleniyor.

İlçe Seçim Kurulu, 4 Nisan saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlamak zorunda.

İtirazların reddine karar verilirse iptal için İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek ve 5 Nisan günü sona erecek. 2 gün içerisinde İl Seçim Kurulları kararlarını verecek ve 7 Nisan Pazar günü sonuçlar ilan edilecek.

Buradan da bir kararın kesinleşmemesi durumunda ise YSK için süreç başlayacak.

Siyasi partiler, 3 gün içerisinde YSK'ya başvurmak zorunda. 10 Nisan'da itiraz süreci bitecek.

13 Nisan'da karar açıklanacak

YSK'nın da bu itirazları karara bağlamak için 3 günlük süresi olacak.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra 13 Nisan'da YSK tarafından duyurulacak.