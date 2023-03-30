YSK: Seçime 4 cumhurbaşkanı adayı ile gidilecek YSK Başkanı Ahmet Yener, adaylar için yapılan itirazların reddedildiğini, 4 adayın seçim pusulasında cumartesi günü yapılacak kura çekimi ile hangi sırayla bulunacağının belirleneceğini açıkladı.

AA

14 Mayıs seçimleri için resmi süreç işliyor.

Bugün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) adaylıklara itirazları değerlendirdi.

Kurulun kararlarını açıklamak üzere YSK Başkanı Ahmet Yener kameraların karşısına çıktı.

Yener, geçici listede yer alan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların kurula iletildiğini bu itirazları değerlendirdiklerini belirtti.

"Seçime 4 adayla gidilecek"

YSK Başkanı, itirazların reddedildiğini ve seçime bu isimlere ek Sinan Oğan da dahil olmak üzere 4 adayla gidileceğini belirtti.

Yener, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Kurulumuz her üç adaya yönelik yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101, 106 ve 116. maddeleri ve 6271 sayılı cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 3, 6, 8 ve 8a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yaplan değerlendirmeler sonucunda oy birliği ile her üç aday yönünden alfabetik olarak tekrarlıyorum, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazların reddine karar verilmiş ve alfabetik olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilecektir."

Pusulada sıra, kura ile belirlenecek

4 adayın isimlerinin pusulada hangi sıra ile yer alacağının cumartesi günü çekilecek kura ile belirleneceğini belirten Yener, "Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır." dedi.