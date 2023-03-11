YSK seçime katılacak parti sayısını açıkladı! Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin oy verme saatlerinin 08.00-17.00 arası olacağını belirtirken, seçime 36 siyasi partinin katılacağını bildirdi.

Türkiye seçime gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında 14 Mayıs olarak belirlediği seçim tarihi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bunun üzerine seçim çalışmaları başladı.

Sandık çalışmalarının hız kazandığı günlerde her geçen gün yeni gelişme yaşanıyor.

"Siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi açıklamada bulundu.

Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuştu.

Seçime 36 parti katılacak

YSK'nın, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespit toplantısı sona erdi, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yüksek Seçim Kurulu seçime 36 partinin katılacağını bildirdi.



Oy verme işlemleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

"Partilerin isimlerini sunacağız"

YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantıda alınan kararlara ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunarak şöyle dedi:

Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28’inci dönem milletvekilliği seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Bilahare sizlere hangi partilerin isimlerinin bulunduğunu sunacağız.



Ayrıca toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde bulunulmuştur.

Seçime katılmaya hak kazanan siyasi partiler şöyle: