YSK seçime katılacak parti sayısını açıkladı!

Türkiye seçime gidiyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında 14 Mayıs olarak belirlediği seçim tarihi Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bunun üzerine seçim çalışmaları başladı.
Sandık çalışmalarının hız kazandığı günlerde her geçen gün yeni gelişme yaşanıyor.
"Siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak"
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi açıklamada bulundu.
Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuştu.
Seçime 36 parti katılacak
YSK'nın, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespit toplantısı sona erdi, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yüksek Seçim Kurulu seçime 36 partinin katılacağını bildirdi.
Oy verme işlemleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.
"Partilerin isimlerini sunacağız"
YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantıda alınan kararlara ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunarak şöyle dedi:
Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28’inci dönem milletvekilliği seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Bilahare sizlere hangi partilerin isimlerinin bulunduğunu sunacağız.
Ayrıca toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde bulunulmuştur.
Seçime katılmaya hak kazanan siyasi partiler şöyle:
Adalet ve Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi.