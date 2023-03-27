YSK'da 100 bin imza maratonu tamamlandı: Ahmet Özal yalnızca 1544 imza toplayabildi 'Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz' sözleriyle gündeme gelen Ahmet Özal, Cumhurbaşkanı adaylığı için yalnızca 1544 imza toplayabildi.

Haber Merkezi

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayıma geçilirken, adaylık süreci sona erdi.

Açıklanan verilere göre Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 100 bin imza sınırını aştı.

Bu iki isim de böylelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından seçime girmeye hak kazandı.

Ancak bir de yarışta bulunamayacaklar var.

İddialı açıklamalar yaptı, 1544 imza anca toplayabildi

Bunların başında da daha önce yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme gelen Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal var.

Anadolu Birliği Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Ülkem Partisi, Osmanlı Partisi, Milli Parti, Aydınlığın Geleceği Partisi, Yeni Yol Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Vatan Severler Partisi ve Güç Birliği Partisi'nin kurduğu ittifakın ardından Ahmet Özal adaylığını açıklamıştı.

Ahmet Özal, Cumhurbaşkanı adaylığı için yürütülen imza sürecinde 1 hafta boyunca yalnızca 1544 imza toplayabildi.

"Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz"

Öte yandan iddialı sözleriyle adaylık kampanyasına başlayan Özal'ın daha önceki açıklamaları bir kez daha hatırlandı.

'Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz' diyen Ahmet Özal, seçimden sonra bu sözlerinin kendisine hatırlatılabileceğini belirtmişti.

Özal katıldığı canlı yayında, "Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.