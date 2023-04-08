YSK'da kuralar çekildi, ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kuralar çekildi... Buna göre seçimde Cumhur İttifakı 8'inci pusulada, Millet İttifakı ise 18'inci pusulada yer alacak.

AA Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimini yapmak ve geleceğine emin adımlarla yürümek için sandığa gidecek... Kıyasıya bir yarışa hazırlanan siyasetçiler, seçmenin fikrini belirleyedursun, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda kuralar çekildi. Böylelikle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi. Oy pusulalarındaki yerler belli oldu Buna göre Cumhur İttifakı, oy pusulasında 8'inci sırada yer alacak. Millet İttifakı'nın yeri ise 18... İttifak ve partilerin sıralaması şu şekilde: 1- Yeni Türkiye Partisi 2- Türkiye Değişim Partisi (TDP) 3- Millet Partisi 4- Hak ve Özgürlükler Partisi 5- Sosyalist Güç Birliği İttifakı 6- Genç Parti 7- Memleket Partisi 8- Cumhur İttifakı 9- Emek ve Özgürlük İttifakı 10- Büyük Türkiye Partisi 11- Adalet Birlik Partisi 12- Anavatan Partisi 13- Yenilik Partisi 14- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 15- Milli Yol Partisi 16- Vatan Partisi 17- Güç Birliği Partisi 18- Millet İttifakı 19- Ata İttifakı 20- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İttifakların kendi içlerindeki sıralama İttifakların kendi içlerindeki sıralaması da belirlendi. Cumhur İttifakı'nın sıralaması şöyle: 1- Büyük Birlik Partisi 2- AK Parti 3- Yeniden Refah Partisi 4- Milliyetçi Hareket Partisi Millet İttifakı'nın sıralaması: 1- Gelecek Partisi 2- Demokrat Parti 3- DEVA 4- CHP 5- İyi Parti 6- Saadet Partisi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sıralaması: 1- HDP 2- Türkiye İşçi Partisi Ata İttifakı'nın sıralaması: 1- Adalet Partisi 2- Zafer Partisi Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nın sıralaması: 1- Türkiye Komünist Partisi 2- Türkiye Komünist Hareketi 3- Sol Parti